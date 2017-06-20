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Общество

Квадратные метры в псковских «однушках» остаются самыми дорогими

Лето – вовсе не повод останавливаться в поисках своей идеальной квартиры. Сейчас на рынок вторичной недвижимости Пскова выставлено около 500 однокомнатных квартир в различных районах. Согласитесь, поле для деятельности более чем обширное. Желающим купить однокомнатную квартиру есть из чего выбрать - сейчас на продажу в Пскове выставлены однокомнатные варианты общей стоимостью свыше 650 млн рублей.

В пересчете на стоимость квадратного метра вторичного жилья в Пскове однокомнатные квартиры, по-прежнему, остаются самыми дорогими. Наибольшая разница – в 6-7 тысяч рублей за метр квадратный - по сравнению с двухкомнатными квартирами, например, приходится на квартиры старой планировки на Запсковье. Другие варианты (новой планировки и крупногабаритные) в «однюшках» дороже на 2-3 тысячи рублей по стоимости квадратного метра, чем в двух- или трехкомнатных квартирах. А вот стоимость квадратного метра в квартирах новой планировки на Запсковье и Завеличье, вне зависимости от количества комнат, практически одинакова.

Но, если речь идет о необходимости приобретения дешевого отдельного жилья, то однокомнатная квартира – идеальный вариант. Так, например, квартиру на Запсковье или Завокзалье реально приобрести от 450 тысяч рублей.

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