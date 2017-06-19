На базе псковского бизнес-инкубатора создали информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства

15:43, 19 июня 2017, ПАИ

В июне начал свою работу Информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства, созданный на базе муниципального бюджетного учреждения «Псковский бизнес-инкубатор». Основной целью его создания является предоставление информационной и консультационной поддержки предпринимателям и гражданам, намеренным открыть свое дело, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В центре можно получить бесплатную информацию о мерах предоставляемой финансовой и имущественной поддержки предпринимательства регионального и муниципального уровней, в том числе выделяемых субсидиях, инвестиционных проектах и площадках, муниципальном имуществе, подлежащем приватизации, предоставляемых муниципальных услугах и процедуре их получения. Также в центре можно будет узнать о кредитных организациях города и условиях получения заемного финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства. Для граждан в учреждении будут проходить обучающие курсы, семинары и бизнес-тренинги.

Информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства находится по адресу: набережная реки Великой, дом 6, он открыт для посетителей с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), телефон: (8 8112) 29-12-68.

В сети страницы центра можно найти на сайте МБУ «Псковский бизнес-инкубатор», а также на инвестиционном портале муниципального образования «Город Псков».