Факельная эстафета «Бег мира» состоится в Псковской области

15:20, 19 июня 2017, ПАИ

27-30 июня в Псковской области состоится факельная эстафета «Бег мира». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В России эстафета пройдет в 21 раз и преодолеет около 4300 км. В этом году старт российской части пробега дан в мае в столице Крыма Симферополе. Среди задач эстафеты - предоставить возможность всем желающим прикоснуться к факелу Мира и выразить пожелание дружбы, гармонии и единства.

В Псковской области эстафета пройдет в Дновском, Порховском и Островском районах. Каждый желающий может прикоснуться к факелу и пробежать посильную для себя дистанцию.

Более подробная информация размещена на сайте.