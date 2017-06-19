В Пскове откроется выставка «Рейзеле. Искусство вырезания из бумаги в еврейской культуре»

15:32, 19 июня 2017, ПАИ

21 июня в 17:00 в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества на Некрасова, 10 откроется международная выставка «Рейзеле. Искусство вырезания из бумаги в еврейской культуре: традиции и современность». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

«Рейзеле – искусство изящное, нежное, мимолетное, ведь бумага столь быстро обращается в прах. Оно находится в особых отношениях со временем: хрупкий материал не выдерживает его натиска. В годы Второй Мировой войны это искусство было практически утрачено и забыто. Казалось, эта форма прикладной еврейской культуры осталась в прошлом, но в конце XX столетия благодаря усилиям энтузиастов она стала возрождаться», - отметили в Центре народного творчества.

После долгой истории забвения искусство рейзеле становится всё более известным и популярным. В Израиле оно превратилось в модное и даже престижное занятие. Открываются школы рейзеле, проводятся семинары, устраиваются выставки. Рейзеле можно увидеть в художественных галереях наряду с произведениями живописи и пластического искусства. Во многих еврейских культурных центрах России, Украины, Белоруссии и Литвы работают кружки рейзеле. В современных вырезках из бумаги появляются новые темы. Вопреки хрупкости материла этот вид традиционного еврейского искусства продолжает жить и развиваться, число его поклонников постоянно растет.

Псковичи смогут ознакомиться с коллекцией рейзеле, посетить мастер-класс, который проведет московская художница, дизайнер, преподаватель, член творческого союза художников России Олеся Осипова. Также она является организатором международного фестиваля рейзеле и куратором международного выставочного проекта «Рейзеле. Искусство вырезания из бумаги в еврейской культуре».

Гостей выставки ждет игра «Единство и многообразие», темой которой будет этнокультурное разнообразие России. Эта игра, по мнению авторов, будет способствовать культурной грамотности, развитию толерантности и интереса к истории и этнографии. Через игру участники узнают новую, иногда неожиданную информацию о разных народах, проследят взаимосвязи, заимствования элементов культуры.

Начало мастер-класса в 14:00 (по предварительной записи). Телефону 66-39-37 и 62-23-34.