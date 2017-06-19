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Три человека пострадали в «пьяном» ДТП в Невельском районе

18 июня в Невельском районе на 191-м км дороги Ольша - Велиж - Невель 27-летний водитель машины «Дэу Нексия», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и опрокинулся. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области, в результате ДТП пострадали водитель, его 26-летний и 32-летний пассажиры, все госпитализированы.

Кроме того, вчера в Себежском районе на 567-м км  шоссе Москва - Балтия 29-летний водитель мопеда, будучи в нетрезвом виде и не имея права управления, не обеспечил соблюдение дистанции до впереди движущегося мопеда, за рулем которого находился 18-летний молодой человек. В результате произошло столкновение. Один из водителей с полученными травмами был доставлен в больницу.

Накануне, 17 июня, в деревне Зенки Опочецкого района 80-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» при движении на незаведенной машине не убедился в безопасности маневра и наехал на 77-летнюю женщину. Пешеход получила незначительные травмы.

Всего за прошедшие выходные дни, 17 и 18 июня, в Псковской области зарегистрированы 7 ДТП, в том числе 3 аварии с участием нетрезвых водителей. В результате один человек погиб и десять пострадали.

Также сотрудники ГИБДД за два дня остановили 28 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

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