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Экономика

Александр Козловский провёл рабочую встречу с руководителями великолукского свинокомплекса и мясокомбината

19 июня депутат Государственной думы Александр Козловский провел рабочую встречу с руководителем великолукского свиноводческого комплекса Владиславом Рыбаковым и великолукского мясокомбината Русланом Марцинкевичем. На ней были затронуты вопросы развития производства в районах Псковской области и связанная с этим проблема нехватки кадров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

В частности, как прозвучало на встрече, сейчас рассматривается возможность создания свиноводческих ферм в Красногородском районе, а также строительства нового мясоперерабатывающего комбината в Великолукском районе. Причем последний предполагается сделать максимально роботизированным, а это значит, что туда будут требоваться специалисты сферы IT, инженеры, технологи, которых сейчас остро не хватает в нашем регионе. Поэтому, сообщил Александр Козловский, планируется совместно с Псковским государственным университетом организовать подготовку по наиболее востребованным специальностям.

«Дефицит кадров чувствуется в целом на производстве, – отметил депутат Госдумы. – Например, в Великих Луках планирует открывать новые цеха завод электротехнического оборудования, завод «Транснефтемаш», другие заводы также собираются расширять производство, но для этого в первую очередь нужны кадры. Тем более, что те же инженеры, технологи, электрики востребованы практически на каждом предприятии независимо от профиля. Разовыми мерами эту проблему не решить – необходима системная работа, которую мы и будем проводить».

Как отметил Александр Козловский, такая работа должна вестись комплексно, сразу несколькими сторонами. Предприятия создают рабочие места, среднеспециальные и высшие учебные заведения готовят специалистов по востребованным направлениям, а власть должна совершенствовать инфраструктуру, чтобы люди оставались жить и работать на своей малой родине. Для этого, заметил Александр Козловский, должны быть нормальные дороги, детские сады и школы, кинотеатры и магазины – все то, что делает жизнь человека комфортной. Особенно, подчеркнул депутат, это касается районов. 

Что касается великолукского мясокомбината и свиноводческого комплекса, то сейчас ими организовано около 15 тысяч рабочих мест, и, при реализации дальнейших производственных проектов, речь может идти еще о тысячах вакансий. «Это позволит не только обеспечить работой жителей региона, но и вдохнуть новую жизнь в развитие районов», - уверен депутат.

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