Александр Козловский: К контролю за экологической обстановкой нужно привлекать общественность

20:54, 19 июня 2017, ПАИ

«К контролю за экологической обстановкой нужно привлекать общественность», - такое мнение депутат Государственной думы Александр Козловский высказал в ходе рабочей встречи с руководителем великолукского свиноводческого комплекса Владиславом Рыбаковым и великолукского мясокомбината Русланом Марцинкевичем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Александр Козловский отметил, что держит на контроле вопрос соблюдения экологических правил и норм, но к этому необходимо привлекать и общественность – например, вместе проводить контрольные замеры водоемов, выезжать на обследования и так далее. В то же время, подчеркнул депутат, недопустимо под предлогом радения об экологии закрывать предприятия.

Депутат напомнил, что предприятия создали в регионе около 15 тысяч рабочих мест, и этот факт имеет особое значение для районов и села. Кроме того, предприятия несут и социальную нагрузку.