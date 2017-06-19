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Общество

Александр Козловский: К контролю за экологической обстановкой нужно привлекать общественность

«К контролю за экологической обстановкой нужно привлекать общественность», - такое мнение депутат Государственной думы Александр Козловский высказал в ходе рабочей встречи с руководителем великолукского свиноводческого комплекса Владиславом Рыбаковым и великолукского мясокомбината Русланом Марцинкевичем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Александр Козловский отметил, что держит на контроле вопрос соблюдения экологических правил и норм, но к этому необходимо привлекать и общественность – например, вместе проводить контрольные замеры водоемов, выезжать на обследования и так далее. В то же время, подчеркнул депутат, недопустимо под предлогом радения об экологии закрывать предприятия.

Депутат напомнил, что предприятия создали в регионе около 15 тысяч рабочих мест, и этот факт имеет особое значение для районов и села. Кроме того, предприятия несут и социальную нагрузку.

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