Более 30 нарушений ПДД выявлены в ходе массовой проверки в Пскове

16:14, 19 июня 2017, ПАИ

В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции провели в Пскове очередные профилактические мероприятия по массовой проверке водителей транспортных средств. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за три часа было выявлено более 30 нарушений Правил дорожного движения.

Так, сотрудники дорожной полиции задержали одного водителя в нетрезвом состоянии, ещё 12 водителей были привлечены к административной ответственности за несоблюдение требований об обязательном страховании, а 8 - за нарушения правил тонировки.

Госавтоинспекция Псковской области напоминает, что в соответствии с КоАП РФ водителям, рискнувшим сесть за руль в нетрезвом состоянии, грозит лишение права управлять транспортными средствами либо административный арест, а также штраф от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение в отношении виновника возбуждается уголовное дело. Тем, кто перевозит детей до 12 лет без детского удерживающего устройства, придется заплатить 3 тысячи рублей.