В областной библиотеке откроется выставка, приуроченная к Дню памяти и скорби

22:18, 19 июня 2017, ПАИ

20 июня в 10:45 в фойе Псковской областной библиотеки (Профсоюзная, 2) состоится презентация выставки, приуроченной к Дню памяти и скорби.

Выставку откроет исследователь – краевед Николай Горбачев.

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, посетители смогут увидеть книги по истории, фалеристике, справочники «Награды России», «Нагрудные знаки оборонного общества», художественные издания о войне. В экспозиции будет представлена книга Н. А. Горбачева «Псковские соколы», посвященная довоенной истории авиации, авиаторам и псковскому аэроклубу, другие издания автора.

На выставке будут экспонироваться военные знаки, посвященные Советской армии, Героям СССР и России из коллекции краеведа. Также его личные награды - орден «Дружбы», медаль «За боевые заслуги», медаль Жукова и другие.

С 1994 по 2009 год Николай Горбачёв возглавлял псковское областное военно-патриотическое поисковое объединение «След пантеры». За период поисковой деятельности объединением подняты и перезахоронены останки 8 тысяч Советских воинов, создано 20 поисковых отрядов работающих в Псковской области.



В 2013 году Николай Горбачев стал лауреатом премии администрации Псковской области за книгу «Псковские соколы». Он также лауреат премии областного комитета по делам молодежи в номинации «Патриотическое духовно-нравственное воспитание молодежи».