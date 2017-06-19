В Москве скоростной поезд задел электричку

16:14, 19 июня 2017, ПАИ

Поезд «Стриж», ехавший из Нижнего Новгорода в Москву, в понедельник днем задел электричку «Нахабино-Щербинка» на подходе к Курскому вокзалу — по предварительной информации, пострадавших нет, сообщаео РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД по ЦФО.

«Следовавший поезд из Нижнего Новгорода в Москву соприкоснулся с электричкой «Нахабино-Щербинка» на подходе к Курскому вокзалу. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.