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Пенсии

Корректировку пенсий работающим пенсионерам прокомментировала Елена Бибикова

Член Совета Федерации от Псковский области Елена Бибикова прокомментировала корректировку пенсий работающим пенсионерам, которая произойдет с 1 августа 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Е. Бибикова отметила, что корректировка коснется пенсионеров, которые работали в течение прошлого, 2016 года, получали официальную зарплату, и с этой зарплаты отчислялись платежи в Пенсионный фонд РФ. «Очевидно, что если размер поступлений с зарплат этих людей в Пенсионный фонд увеличился, то они имеют право и на перерасчёт пенсии», - сообщила она. Сумма корректировки зависит от объёма тех средств, которые перечислялись на лицевой счёт конкретного человека в Пенсионный фонд.

«Но стоит отметить, что с 2015 года при корректировке пенсии действуют некоторые ограничения, - рассказала Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете». - Это касается тех работающих пенсионеров, которые получают высокую зарплату. При перерасчёте размера пенсии будут учитываться не все отчисления, произведённые в Пенсионный фонд, а только та сумма, которая позволила набрать не более трёх пенсионных баллов. А один балл, напомню, начисляется на зарплату в один МРОТ».

Перерасчёт произойдет в беззаявительном порядке и самому пенсионеру не нужно обращаться в Пенсионный фонд.

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