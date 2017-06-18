В Псковской области прошли соревнования по служебно-прикладным видам спорта

19:26, 19 июня 2017, ПАИ

На базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области прошли соревнования среди сотрудников полиции по преодолению полосы препятствий со стрельбой из пистолета Макарова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Соревнования проходили в личном и командном зачёте. В личном зачете сотрудники полиции соревновались в двух возрастных категориях - до 35 лет и старше 35 лет.

В соревнованиях принял участие 71 страж порядка. После преодоления полосы препятствий из пяти элементов каждый участник соревнований должен был поразить пять мишеней пятью выстрелами. Сдача норматива осложнялась тем, что перед стрельбой все участники выполняли силовые упражнения. За каждый промах к результату прибавлялось по 10 штрафных секунд.

В итоговом командном зачете первое место заняла команда Управления по работе с личным составом и Центра профессиональной подготовки регионального УМВД, 2-е - Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД и 3-е место — команда МО МВД «Опочецкий».

В личном зачете в категории до 35 лет «золото» завоевал представитель команды охраны общественной безопасности УМВД России по Псковской области Артем Берестень, а в категории старше 35 лет – представитель ОМВД по Гдовскому району Сергей Южанин.