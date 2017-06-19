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Общество

Фильм «Хомут для Маркиза» смогут бесплатно посмотреть псковичи

20 июня в 14:00 в конференц-зале областной универсальной научной библиотеки (Профсоюзная, 2) состоится очередное заседание псковского киноклуба. Вниманию публики будет предложен фильм «Хомут для Маркиза», снятый режиссёром  Ильей Фрэзом в СССР на киностудии им. Горького в 1977 году. В основу сценария фильма Николая Атарова легла его повесть «Я люблю лошадей» (1970 г.) Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В конкурсе городов, оспаривавших право быть съемочной площадкой фильма, победил Псков. В массовых сценах фильма участвовали псковские школьники, воспитанники конно-спортивной секции при псковском ипподроме, жители Пскова. Съемочной площадкой был весь город.

Родион Костырин – главный герой фильма. Ему девять лет. Родион оказывается в сложной ситуации, из которой трудно найти выход и взрослому. А как поведет себя подросток? Мальчик с малых лет предоставлен самому себе. Мать не может уделить сыну достаточно внимания, а отец, в прошлом хороший наездник, спился и потерял работу. Единственная радость в жизни Родьки – конь Маркиз, за которым он ухаживает как настоящий конюх.

В ролях: Дима Замулин, Анатолий Кузнецов, Ольга Остроумова и другие.

Длительность - 72 минуты. Вход свободный.
 

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