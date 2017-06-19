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Экономика

Сельхозпроизводителям Псковской области предложат объединиться в кооператив

Движение «Своё!» откроет новые возможности для сельхозпроизводителей Псковской области. Один из лидеров движения, депутат Государственной думы Александр Козловский предложил объединить сельхозпроизводителей региона в кооператив. В него могут войти как крупные предприятия, так и небольшие хозяйства, и отдельные фермеры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе движения.

Это позволит членам кооператива закупать сырье по минимальным ценам и реализовывать свою продукцию по оптимальной цене. Кроме того, участие в кооперативе даст им возможность войти в федеральную программу и участвовать в получении субсидий на развитие селекционно-генетических центров, дав таким образом новый импульс сельскому хозяйству Псковской области.

«Любая возможность кооперироваться, объединить усилия очень полезна, – считает  Александр Козловский. – Совместными усилиями проще выходить на федеральные программы, решать какие-то общие проблемные вопросы, повышать эффективность производства. В советское время кооперация хорошо себя зарекомендовала, я считаю, это тот полезный опыт, который нужно возродить».

Ожидается, что в сельскохозяйственный кооператив войдут в первую очередь предприятия-участники движения «Свое!». Как уточнил генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Александр Братчиков, сейчас идет предварительное обсуждение этого проекта.

Напомним, что общественное движение «Свое!» объединяет в своих рядах производителей Псковской области, реализует различные проекты по продвижению местной продукции и привлечению внимания общества и исполнительной власти к проблемам производства и вопросам импортозамещения.

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