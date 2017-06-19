0
09:38
Победитель «Народного признания» снова не остался равнодушным к чужой беде
19:39
6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО)
11:23
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
12:20
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
09:35
Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек
14:45
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
15:09
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
Еще новости
Происшествия

Лесоруб оставил без света пять деревень в Плюсском районе

16 июня в деревне Заполье Плюсского района в ходе несанкционированной лесозаготовки  местный житель спиленным деревом повредил три провода на воздушной линии 10 кВ. В результате инцидента без света остались более 500 жителей семи деревень, в том числе Любенска, где находится музей-усадьба всемирно известного русского композитора Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Ремонтный персонал Северных электрических сетей «Псковэнерго» оперативно выехал на место аварии и к 17:00 восстановил работу линии. В настоящее время виновный установлен и понесет ответственность.

Как рассказали в службе безопасности «Псковэнерго», с начала 2017 года в результате несанкционированной валки деревьев в регионе было повреждено 24 энергообъекта.

«Псковэнерго» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электроустановок и линий электропередачи.  При спиливании деревьев, угрожающих падением на ЛЭП, все действия необходимо согласовать с энергокомпанией. Помимо нарушения электроснабжения потребителей, упавшее на провода ЛЭП дерево представляет смертельную опасность для самого лесоруба. Все, кто находятся в радиусе 8-10 метров от касающегося проводов дерева, могут попасть под «шаговое напряжение».

Кроме того, в случае обрыва деревом провода в электрических сетях низкого напряжения происходит перенапряжение в неповрежденных фазах. Это становится причиной перегорания бытового электрооборудования в домах потребителей.

При обрывах линий электропередачи, повреждении электрооборудования необходимо, по возможности, организовать охрану места расположения электроустановок и не допускать к нему людей, а также немедленно сообщить о неисправностях диспетчеру электрических сетей города или района, по телефонам «горячей линии» «Псковэнерго» (8112) 597-999 или «МРСК Северо-Запада» 8-800-333-02-52. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Победитель «Народного признания» снова не остался равнодушным к чужой беде
19 июня 2017
Победитель «Народного признания» снова не остался равнодушным к чужой беде 1
6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО)
16 июня 2017
6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО) 1
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
16 июня 2017
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
14 июня 2017
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек
14 июня 2017
Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
11 июня 2017
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
10 июня 2017
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской
09 июня 2017
«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской 2

Идет загрузка...