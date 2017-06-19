Лесоруб оставил без света пять деревень в Плюсском районе

17:14, 19 июня 2017, ПАИ

16 июня в деревне Заполье Плюсского района в ходе несанкционированной лесозаготовки местный житель спиленным деревом повредил три провода на воздушной линии 10 кВ. В результате инцидента без света остались более 500 жителей семи деревень, в том числе Любенска, где находится музей-усадьба всемирно известного русского композитора Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Ремонтный персонал Северных электрических сетей «Псковэнерго» оперативно выехал на место аварии и к 17:00 восстановил работу линии. В настоящее время виновный установлен и понесет ответственность.

Как рассказали в службе безопасности «Псковэнерго», с начала 2017 года в результате несанкционированной валки деревьев в регионе было повреждено 24 энергообъекта.

«Псковэнерго» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электроустановок и линий электропередачи. При спиливании деревьев, угрожающих падением на ЛЭП, все действия необходимо согласовать с энергокомпанией. Помимо нарушения электроснабжения потребителей, упавшее на провода ЛЭП дерево представляет смертельную опасность для самого лесоруба. Все, кто находятся в радиусе 8-10 метров от касающегося проводов дерева, могут попасть под «шаговое напряжение».

Кроме того, в случае обрыва деревом провода в электрических сетях низкого напряжения происходит перенапряжение в неповрежденных фазах. Это становится причиной перегорания бытового электрооборудования в домах потребителей.

При обрывах линий электропередачи, повреждении электрооборудования необходимо, по возможности, организовать охрану места расположения электроустановок и не допускать к нему людей, а также немедленно сообщить о неисправностях диспетчеру электрических сетей города или района, по телефонам «горячей линии» «Псковэнерго» (8112) 597-999 или «МРСК Северо-Запада» 8-800-333-02-52.