В память о майоре ФСБ Сергее Лобазкине юные великолучане сыграли в мини-футбол

17:20, 19 июня 2017, ПАИ

В Великих Луках по инициативе межрайонного отдела УФСКН при поддержке администрации города впервые состоялся турнир по мини-футболу памяти майора ФСБ Сергея Лобазкина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в соревнованиях приняли участие шесть команд воспитанников МАОУ ДО «СШ «Экспресс».

Перед началом турнира к юным футболистам обратилась вдова героя Наталия Лобазкина. Она поблагодарила организаторов этого мероприятия за память о муже, выразила надежду, что этот турнир станет традиционным и пожелала ребятам быть такими же честными и благородными людьми, как Сергей Лобазкин.

О том, что именно занятия спортом закаляют характер, учат преодолевать трудности, заявил начальник управления по профилактике правонарушений, противодействию наркомании, защите прав и социальной адаптации несовершеннолетних и отдельных категорий граждан Виктор Костюченко. «Стране нужны настоящие, крепкие мужчины, которые любят свою Родину и всегда готовы встать на ее защиту, так как это сделал мой товарищ Сергей Лобазкин. Мы уверены, что вы достойно продолжите традиции старшего поколения и станете патриотами своей страны», - подчеркнул Виктор Костюченко и подарил каждой команде книгу, рассказывающую об истории федеральной службы безопасности.

Напомним, в мае 1996 года майор Лобазкин был откомандирован для выполнения специальных заданий в зону вооруженного конфликта в Чеченской Республике и принимал участие в боевых операциях. 10 августа Сергей Лобазкин находился в составе оперативной группы, которая в ходе боевого столкновения отвлекала на себя превосходящие силы боевиков и тем самым позволила обеспечить выход из окружения четырнадцати сотрудникам УФСБ России по Чеченской Республике. В этом бою, спасая своих товарищей, майор Лобазкин погиб.

За заслуги в восстановлении законности и конституционного порядка в Чеченской Республике и проявленные в условиях боевых действий смелость и решительность он посмертно награжден орденом Мужества. Его имя увековечено на памятном знаке, установленном в память о псковичах, погибших в горячих точках, а на здании отдела Управления ФСБ, где он работал старшим оперуполномоченным, установлена мемориальная доска.

«Мы хотим, чтобы этот турнир, посвященный памяти о нашем товарище, стал традиционным, и чтобы в нем принимало участие как можно больше спортсменов», - отметил Виктор Костюченко