0
21:15
Второй этап Кубка «PRO SPORT 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:50
«Российский подводный фестиваль» в Себежском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:15
Великолукский экипаж представит область на ралли «Струги Красные – 2017»
22:22
Обладатель наград встречи воздухоплавателей в Великих Луках: Я всегда конкурирую только с самим собой
12:31
Подведены предварительные итоги соревнований в рамках встречи воздухоплавателей в Великих Луках
10:55
«Серебряный» призер осеннего «ПАРК-ПРОФИ» снова подал заявку на участие в конкурсе
22:57
Юлия Трифонова в очередной раз решила участвовать в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Еще новости
Спорт

Псковская теннисистка заняла второе место на международных соревнованиях в Германии

С 13 по 18 июня в  немецком городе Байройт состоялись Международные соревнования по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «4-th Bayreuth».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки» Псковской области, жительница региона Александра Васильева заняла второе место в командных соревнованиях.

Тренирует спортсменку тренер высшей категории Александр Мель.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Второй этап Кубка «PRO SPORT 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 июня 2017
Второй этап Кубка «PRO SPORT 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Российский подводный фестиваль» в Себежском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 июня 2017
«Российский подводный фестиваль» в Себежском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Великолукский экипаж представит область на ралли «Струги Красные – 2017»
17 июня 2017
Великолукский экипаж представит область на ралли «Струги Красные – 2017»
Обладатель наград встречи воздухоплавателей в Великих Луках: Я всегда конкурирую только с самим собой
16 июня 2017
Обладатель наград встречи воздухоплавателей в Великих Луках: Я всегда конкурирую только с самим собой
Подведены предварительные итоги соревнований в рамках встречи воздухоплавателей в Великих Луках
16 июня 2017
Подведены предварительные итоги соревнований в рамках встречи воздухоплавателей в Великих Луках
«Серебряный» призер осеннего «ПАРК-ПРОФИ» снова подал заявку на участие в конкурсе
15 июня 2017
«Серебряный» призер осеннего «ПАРК-ПРОФИ» снова подал заявку на участие в конкурсе
Юлия Трифонова в очередной раз решила участвовать в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
14 июня 2017
Юлия Трифонова в очередной раз решила участвовать в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Водитель с 10-летним стажем прислал заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
14 июня 2017
Водитель с 10-летним стажем прислал заявку на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»

Идет загрузка...