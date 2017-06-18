Псковская теннисистка заняла второе место на международных соревнованиях в Германии
С 13 по 18 июня в немецком городе Байройт состоялись Международные соревнования по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «4-th Bayreuth».
Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки» Псковской области, жительница региона Александра Васильева заняла второе место в командных соревнованиях.
Тренирует спортсменку тренер высшей категории Александр Мель.