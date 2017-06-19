Путин поручил предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми

18:07, 19 июня 2017, ПАИ

Правительство должно предложить дополнительные меры по обеспечению жильем семей с детьми, также необходимо решить проблему с местами в яслях и продолжать работу по снижению смертности, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства провел совещание по экономическим вопросам, посвященное демографической политике.

«Согласен с тем, что нужно решать проблему обеспечения детей до трех лет местами в яслях, так же, как это мы делали с детскими садами», — сказал Путин. Он также отметил, что «нужно предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми».

«И конечно, наряду с поддержкой рождаемости нужно продолжать последовательную, комплексную работу по снижению смертности», — добавил президент.