Александр Кузнецов обсудил с подрядчиками график строительства второй очереди Северного обхода Пскова

20:54, 19 июня 2017, ПАИ

В понедельник, 19 июня, заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов провел совещание с представителями генерального подрядчика строительства второго пускового комплекса Северного обхода Пскова — ООО «Технострой». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, участники встречи обсудили соблюдение графика строительства и необходимые меры для сохранения темпов возведения объекта. Снижать темпы строительства ни в коем случае нельзя, подчеркнул Кузнецов.

Представители подрядной организации сообщили, что график, утверждённый при заключении контракта, не нарушен, однако на некоторых участках работы приостановлены в связи с полным освоением выделенных финансовых средств. При этом они рассказали о том, какие работы ведутся на других участках строящейся трассы, не примыкающих к будущему мосту через реку Великую, а также о том, какие ещё работы готовы провести в этом году за счёт собственных ресурсов при решении ряда вопросов, связанных с земельными отношениями или переносом сетей.

«Понятно, что вы выработали выделенные финансовые средства, но объект стоять не должен», — заметил заместитель главы администрации региона. Он напомнил, что в Минтрансе сейчас готовят документы на выделение в этом году Псковской области от 300 млн до 1 млрд рублей для продолжения работ. Вице-губернатор призвал подрядчиков в ближайшие дни рассчитать объём минимального финансирования и перечень работ, которые можно было бы проводить до получения очередного транша из федерального бюджета. Также он обещал оказать содействие в разрешении текущих проблем с земельными участками, по которым будет проходить объездная дорога, и с требующими переноса инженерными коммуникациями.