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Общество

Пожарные извещатели рекомендуют установить псковичам спасатели

Лучшим средством для обнаружения пожара в домах является автономный дымовой пожарный извещатель. Этот прибор помогает обнаружить пожар на ранней стадии. Он издаёт оглушительный сигнал тревоги, если в комнате обнаружено определённое количество дыма, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В Российской Федерации, начиная с 2002 года, в строящихся многоквартирных жилых домах автономный пожарный извещатель становится неотъемлемой частью интерьера квартир. В то же время, пожары, происходящие в домах, сданных в эксплуатацию после 2002 года, показывают, что многие владельцы квартир демонтируют пожарные извещатели, считая, что они портят внешний вид жилища, надеясь на «авось», полагая, что пожар может случиться где угодно, но не у него дома. Пожарная статистика показывает обратное.

Тем временем оценить точно, сколько пожаров предотвратили пожарные извещатели, достаточно сложно. Они срабатывают даже при незначительном количестве дыма и, затлевшие от сигареты постельные принадлежности, прожжённая забытым утюгом простынь, загоревшаяся от детской шалости газета, тушатся стаканом воды, без вызова пожарной охраны, а значит – не попадают в пожарную статистику.

На каждом этаже здания должно быть установлено по крайней мере одно устройство. Необходимо регулярно проверять состояние батареек в датчиках дыма и угарного газа и при необходимости заменять их новыми. Таким образом, сигнал вовремя оповестит жителей дома о возникшем пожаре. Пронзительный сигнал тревоги разбудит всех спящих и позволит им безопасно покинуть очаг возгорания.

В жилых помещениях с печным отоплением или камином также рекомендуется установить датчик угарного газа, поскольку по причине преждевременного закрытия отопительного очага может возникнуть ситуация, когда будет выделяться угарный газ без цвета и запаха, в то время как дыма не будет.

«Регулярно проверяйте работу автономного пожарного извещателя, установленного у вас дома, нажимая на кнопку для тестирования», - рекомендуют специалисты.

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