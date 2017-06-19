Малый Курган Дружбы состоялся в Себежском районе

19:48, 19 июня 2017, ПАИ

19 июня в Себежском районе состоялся малый Курган Дружбы, сообщили Псковскому агентству информации в Главном государственном управлении социальной защиты населения Псковской области.

Мероприятие по традиции прошло накануне ежегодной международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны, партизан, молодежи, общественности России, Латвии, Белоруссии на Кургане Дружбы. В нем приняли участие начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян, а также порядка 30 делегатов из России, Белоруссии и Латвии.

Стороны обсудили вопросы организации и проведения памятной встречи, которая в этом году состоится 2 июля в 58-й раз. Принимающей стороной вновь станет Россия.

Готовность принять участие в мероприятии уже подтвердили ветеранские и общественные организации региона. По предварительным данным, делегация Псковской области составит около сотни человек.

Курган Дружбы располагается неподалеку от Себежа на месте слияния границ России, Белоруссии и Латвии. Памятный холм представляет собой насыпь, на которой растет дуб, символизирующий добрососедские отношения трех народов. У подножия кургана располагаются три гранитные плиты, на которых на трех языках — русском, белорусском и латышском — написано: «Курган Дружбы воздвигнут на стыке границ трех братских республик в честь боевой дружбы, скрепленной кровью в годы Великой Отечественной войны русских, белорусских и латышских партизан. Открыт 3 июля 1959 года». К лестницам, ведущим на курган, подводят три аллеи со стороны каждой из стран-участниц Братского партизанского края. Ежегодно в первое воскресенье июля на вершине Кургана Дружбы проводятся встречи участников Великой Отечественной войны, молодежи и общественности в память о героизме и мужестве русских, латышских и белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны. Участники возлагают гирлянды и цветы к памятнику в честь партизанской разведчицы Марии Пынто, Герою Советского Союза латышу Иманту Судмалису и к братской могиле комсомольцев-подпольщиков из Прошковской бригады (Белоруссия).