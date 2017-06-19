Губернатор провел совещание на стройплощадке Перинатального центра в Пскове

19:53, 19 июня 2017, ПАИ

19 июня губернатор Псковской области Андрей Турчак провел выездное совещание на строительной площадке Псковского перинатального центра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В нем приняли участие первый заместитель генерального директора и группа проектировщиков ЗАО «Гипроздрав», представители администрации области, Главный федеральный инспектор по Псковской области, представители прокуратуры и подрядчика.

В ходе осмотра перинатального центра стороны на месте обсудили и скорректировали проектную документацию, необходимую для сдачи объекта. «1 октября вы должны уже начать мыть помещения. 30 октября Центр должен открыться», — подчеркнул глава региона, обращаясь ко всем участникам совещания.

Напомним, одной из причин переноса срока сдачи объекта на октябрь 2017 года является несвоевременное предоставление «Гипроздравом» проектной документации и отсутствие сопровождения проекта с его стороны.

В свою очередь представитель фирмы-проектировщика заверил, что специалисты «Гипроздрава» бывают на объекте регулярно. «Как регулярно? Я сколько раз на объекте был, ни разу представителей «Гипроздрава» здесь не видел», — подчеркнул Андрей Турчак.

Кроме того, две недели назад проектировщики передали ООО «Вестстрой» (субподрядчик) дизайн-проект внутренней отделки помещений, поэтому к отделочным работам субподрядчик смог приступить только сейчас.

По итогам осмотра перинатального центра участники совещания пришли к выводу, что на сегодняшний день нерешенным остается вопрос согласования проекта благоустройства.

«Сроки? Когда это будет сделано?» — несколько раз спросил Андрей Турчак и поручил закрыть этот вопрос до конца недели.

«Ваше отношение заставляет нас работать более оперативно, и более качественно отрабатывать вопросы. Никому не хочется с вещами куда-то приходить», — сказал представитель «Гипроздрава» в ответ на критику со стороны администрации области в свой адрес.

Напомним, перинатальный центр строится в Пскове в рамках программы развития перинатальных центров в Российской Федерации. Заказчиком проекта выступает госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой». Центр рассчитан на 110 коек для беременных женщин с высокой степенью риска рождения ребенка с утробной патологией, а также для новорожденных и детей раннего возраста с врожденной патологией. Общий объем вложений в объект составляет 2,6 млрд рублей.