Директора «Голубых озер» оштрафовали за нарушение Трудового кодекса

19:56, 19 июня 2017, ПАИ

Директор санатория «Голубые озера» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), и привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Псковской области в ответ на обращение заместителя губернатора — руководителя аппарата администрации Псковской области Максима Жаворонкова с просьбой проверить информацию о несвоевременной выплате зарплаты сотрудникам санатория.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в ходе прокурорской проверки информация о задержке выплат в санатории «Голубые озера» подтвердилась. Так, в нарушение статей 21, 22, 136 Трудового кодекса РФ по состоянию на 15 мая зарплата работникам санатория была выплачена не в полном объеме. Задолженность составляла около 1,4 млн рублей.

В настоящее время долги по заработной плате перед сотрудниками санатория «Голубые озера» ликвидированы в полном объеме.

Кроме того, по поручению прокуратуры области прокуроры Пскова, Порховского, Пустошкинского, Пушкиногорского районов и Невельский межрайонный прокурор провели проверки в части индексации заработной платы работникам профсоюзных санаториев и здравниц: «Голубые озера», «Череха», «Хилово», «Алоль», «Пушкиногорье». Установлено, что проведение индексации размера зарплаты установлено локальными нормативными актами. Ежегодно по результатам финансово-хозяйственной деятельности руководство учреждений принимает решение о повышении зарплат, что подтверждается представленной финансовой документацией, говорится в ответе прокуратуры.