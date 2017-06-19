В «Яблоньке» и «Восходе» прошёл противопожарный рейд

22:36, 19 июня 2017, ПАИ

19 июня сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки провели профилактический рейд по садовому обществу «Яблонька» и «Восход». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда распространено 30 памяток о действиях при возникновении пожара, 30 листовок о мерах пожарной безопасности в жилых домах, проинструктировано под роспись 30 человек.

Особое внимание уделено информированию населения о недопущении сжигания сухой травы, мусора, правилах поведения при нахождении в лесах и на прилегающих к ним территориях, разъяснен порядок очистки территории дачных участков, граничащих с парковыми насаждениями.

Гражданам разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. В ходе бесед гражданам разъяснили необходимость наличия не придомовом участке первичных средств пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель), доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей. Также гражданам разъяснили требования, предъявляемые к электрооборудованию и электроприборам, газовому оборудованию и отопительной печи жилого дома.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории города, основными причинами пожаров и гибели людей.