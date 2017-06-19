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Общество

Глава Роскомнадзора лично обратится к Дурову за данными по Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров собирается лично обратиться к владельцу мессенджера Telegram Павлу Дурову с требованием предоставить сведения, чтобы внести их в реестр организаторов распространения информации, пишет РИА Новости.

По словам Жарова, переписка с Telegram продолжается, но ответа надзорное ведомство пока не получило. Глава Роскомнадзора намерен обратиться к Дурову в течение недели.

Газета «Ведомости» сообщала, что в начале мая Роскомнадзор направил в Telegram письмо с просьбой предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. По сведениям газеты, ведомство предупредило компанию, что ресурс может быть заблокирован. По сведениям источника издания, руководители Telegram пока уклоняются от переговоров и отказываются вступать в реестр.

Ранее Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo, Line, а также аудиовизуальный чат Vchat, поскольку компании не предоставили сведения для реестра организаторов распространения информации. По той же причине был заблокирован китайский мессенджер WeChat, однако после предоставления необходимых данных блокировку сняли.

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