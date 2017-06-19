0
21:42
Фильм «Хомут для Маркиза» смогут бесплатно посмотреть псковичи
20:09
Псков вошёл в десятку городов с самой вкусной едой
19:53
Губернатор провел совещание на стройплощадке Перинатального центра в Пскове
15:07
Псковский психолог: Подростки плохо понимают невозвратность смерти
14:21
Фестиваль «Пришелонское плетение» пройдёт в Порхове 24 июня
13:31
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс
11:49
Изборск вошел в первую тройку самых популярных у туристов деревень и сел России
Еще новости
Общество

Псков вошёл в десятку городов с самой вкусной едой

Псков вошёл в десятку городов с самой вкусной едой и разместился на четвёртой строчке рейтинга, сообщает Lenta.ru  со ссылкой на Booking.com.

На первом месте - Владивосток. Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав соответствующие отзывы пользователей на портале по бронированию отелей. Они отметили, что Владивосток известен свежими морепродуктами и ресторанами паназиатской кухни. На втором месте находится Суздаль, знаменитый своей медовухой. Замыкает топ-3 Кострома, которая славится сырами. Калинингралу досталась пятая строчка.  В топ-10 в порядке убывания также были включены Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Адлер и Геленджик.

Мировым лидером среди направлений гастрономического туризма стал Гонконг. В тройку лидеров также вошли Сан-Паулу (Бразилия) и Токио. В десятку международного рейтинга попали Афины, столица Малайзии Куала-Лумпур, австралийский Мельбурн, Бангкок, испанская Гранада, Лас-Вегас и Буэнос-Айрес.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фильм «Хомут для Маркиза» смогут бесплатно посмотреть псковичи
19 июня 2017
Фильм «Хомут для Маркиза» смогут бесплатно посмотреть псковичи
Псков вошёл в десятку городов с самой вкусной едой
19 июня 2017
Псков вошёл в десятку городов с самой вкусной едой
Губернатор провел совещание на стройплощадке Перинатального центра в Пскове
19 июня 2017
Губернатор провел совещание на стройплощадке Перинатального центра в Пскове
Псковский психолог: Подростки плохо понимают невозвратность смерти
19 июня 2017
Псковский психолог: Подростки плохо понимают невозвратность смерти 2
Фестиваль «Пришелонское плетение» пройдёт в Порхове 24 июня
19 июня 2017
Фестиваль «Пришелонское плетение» пройдёт в Порхове 24 июня
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс
19 июня 2017
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс
Изборск вошел в первую тройку самых популярных у туристов деревень и сел России
19 июня 2017
Изборск вошел в первую тройку самых популярных у туристов деревень и сел России 3
Героинями глянца почувствовали себя работницы двух домов престарелых в Псковской области
19 июня 2017
Героинями глянца почувствовали себя работницы двух домов престарелых в Псковской области 1

Идет загрузка...