Псков вошёл в десятку городов с самой вкусной едой

20:09, 19 июня 2017, ПАИ

Псков вошёл в десятку городов с самой вкусной едой и разместился на четвёртой строчке рейтинга, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Booking.com.

На первом месте - Владивосток. Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав соответствующие отзывы пользователей на портале по бронированию отелей. Они отметили, что Владивосток известен свежими морепродуктами и ресторанами паназиатской кухни. На втором месте находится Суздаль, знаменитый своей медовухой. Замыкает топ-3 Кострома, которая славится сырами. Калинингралу досталась пятая строчка. В топ-10 в порядке убывания также были включены Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Адлер и Геленджик.

Мировым лидером среди направлений гастрономического туризма стал Гонконг. В тройку лидеров также вошли Сан-Паулу (Бразилия) и Токио. В десятку международного рейтинга попали Афины, столица Малайзии Куала-Лумпур, австралийский Мельбурн, Бангкок, испанская Гранада, Лас-Вегас и Буэнос-Айрес.