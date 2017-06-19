С июля в России начнут выдавать электронные больничные

21:21, 19 июня 2017, ПАИ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что с июля по всей стране начнут выдавать электронные больничные листы, сообщает Life.ru.

«Уже со следующего месяца практика выдачи электронных больничных будет распространяться по всей стране», — сказал премьер на совещании.

По словам Дмитрия Медведева, по электронным больничным будут выплачивать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Как отмечается, документ нельзя подделать и потерять.

Ранее Владимир Путин подписал закон об использовании с 1 июля листка нетрудоспособности в электронной форме.