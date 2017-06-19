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Общество

Грозный назван самым безопасным городом в России

Столица Чечни - Грозный - заняла первое место в рейтинге безопасности из 100 крупнейших городов России. К таким выводам пришли эксперты портала Domofond.ru, опросившие более 258 тысяч респондентов по всей стране, пишет «Российская газета».

Россиянам предлагалось оценить, насколько они согласны с высказыванием «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по 10-балльной шкале. Лидеры рейтинга - Грозный и Сочи - набрали 8,7 и 7,5 балла соответственно.

«Жители столицы Чеченской Республики в своих отзывах отмечали дружелюбных соседей и то, что люди всегда готовы помочь в беде», - отметили организаторы исследования.

Сочи за год поднялся на две позиции. Возможно, на уровень безопасности в городе повлияла подготовка к Кубку конфедераций-2017, который стартовал 17 июня.

Аналогичный Сочи уровень безопасности по оценке людей - в Нижневартовске, который занял третье место. Также в десятку рейтинга вошли Сургут, Армавир, Саранск, Мурманск, Чебоксары, Нижнекамск и Владикавказ.

Наименее безопасным среди ста крупнейших населенных пунктов страны стал город Шахты в Ростовской области.

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