0
21:42
Фильм «Хомут для Маркиза» смогут бесплатно посмотреть псковичи
20:09
Псков вошёл в десятку городов с самой вкусной едой
19:53
Губернатор провел совещание на стройплощадке Перинатального центра в Пскове
15:07
Псковский психолог: Подростки плохо понимают невозвратность смерти
14:21
Фестиваль «Пришелонское плетение» пройдёт в Порхове 24 июня
13:31
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс
11:49
Изборск вошел в первую тройку самых популярных у туристов деревень и сел России
Еще новости
Общество

В Пензе чиновники лишились работы из-за посещения непристойных сайтов

Сразу несколько пензенских чиновников лишились должностей за посещение в рабочее время непристойных сайтов. Об этом на оперативном совещании сообщил глава региона Иван Белозерцев, пишет «Российская газета».

Имена и должности провинившихся не называются. Известно, что это были сотрудники регионального правительства.

«Вообще, позор», - прокомментировал случившееся Иван Белозерцев.

Губернатор предложил ввести ответственность для министров, чьи подчиненные занимаются не подобающими вещами в рабочее время. В местном интернет-сообществе идею ограничить доступ чиновникам в интернет поддержали.

Это уже не первый случай, когда пензенские госслужащие лишались работы за подобные нарушения рабочего графика. В 2015 году один высокопоставленный чиновник был уволен после того, как было обнаружено, что большую часть рабочего времени он проводил на сайтах с запрещенным контентом. Подобные случаи были также в прошлом и в этом году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фильм «Хомут для Маркиза» смогут бесплатно посмотреть псковичи
19 июня 2017
Фильм «Хомут для Маркиза» смогут бесплатно посмотреть псковичи
Псков вошёл в десятку городов с самой вкусной едой
19 июня 2017
Псков вошёл в десятку городов с самой вкусной едой
Губернатор провел совещание на стройплощадке Перинатального центра в Пскове
19 июня 2017
Губернатор провел совещание на стройплощадке Перинатального центра в Пскове
Псковский психолог: Подростки плохо понимают невозвратность смерти
19 июня 2017
Псковский психолог: Подростки плохо понимают невозвратность смерти 2
Фестиваль «Пришелонское плетение» пройдёт в Порхове 24 июня
19 июня 2017
Фестиваль «Пришелонское плетение» пройдёт в Порхове 24 июня
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс
19 июня 2017
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс
Изборск вошел в первую тройку самых популярных у туристов деревень и сел России
19 июня 2017
Изборск вошел в первую тройку самых популярных у туристов деревень и сел России 3
Героинями глянца почувствовали себя работницы двух домов престарелых в Псковской области
19 июня 2017
Героинями глянца почувствовали себя работницы двух домов престарелых в Псковской области 1

Идет загрузка...