В Пензе чиновники лишились работы из-за посещения непристойных сайтов

20:29, 19 июня 2017, ПАИ

Сразу несколько пензенских чиновников лишились должностей за посещение в рабочее время непристойных сайтов. Об этом на оперативном совещании сообщил глава региона Иван Белозерцев, пишет «Российская газета».

Имена и должности провинившихся не называются. Известно, что это были сотрудники регионального правительства.

«Вообще, позор», - прокомментировал случившееся Иван Белозерцев.

Губернатор предложил ввести ответственность для министров, чьи подчиненные занимаются не подобающими вещами в рабочее время. В местном интернет-сообществе идею ограничить доступ чиновникам в интернет поддержали.

Это уже не первый случай, когда пензенские госслужащие лишались работы за подобные нарушения рабочего графика. В 2015 году один высокопоставленный чиновник был уволен после того, как было обнаружено, что большую часть рабочего времени он проводил на сайтах с запрещенным контентом. Подобные случаи были также в прошлом и в этом году.