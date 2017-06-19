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Общество

Американские самолеты провели разведку у границы Псковской области

19 июня военные самолеты США провели очередные разведывательные полеты у Ленинградской, Псковской и Калининградской областей, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации, пишет «Интерфакс».

Так, согласно их информации, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U с бортовым номером 64-14847 и позывным LARVA80, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение не менее двух часов вел радиотехническую разведку у границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии. Он курсировал по линии Тарту - побережье Финского залива.

Второй американский разведывательный самолет - RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным RASP94 провел трехчасовой полет вблизи границ Калининградской области. Он осуществлял разведку вблизи сухопутной границы области, находясь в воздушном пространстве Польши, а также у ее побережья на Балтике.

Временами разведчик приближался к российской территории на расстояние около 60 км.

Одновременно к югу от Калининградской области в воздушном пространстве Польши осуществлял полет натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией E-3A AWACS с бортовым номером LX-N90445 и позывным NATO06, поднявшийся с авиабазы Гайленкирхен в Германии.

В понедельник к Калининградской области со стороны Балтики также в очередной раз подлетал разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4. Он традиционно осуществлял полет вдоль побережья Калининградской области по вытянутому эллипсу, находясь на высоте приблизительно 13 тысяч метров над международными водами Балтики.

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