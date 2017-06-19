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Общество

Псковские десантники вернулись из Бреста в пункт постоянной дислокации

19 июня в  Псков воинским эшелоном доставлен личный состав и военная техника батальонной тактической группы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, принимавшей участие в российско-белорусско-сербском учении «Славянское братство-2017», сообщает desantura.ru.

К учению, которое проходило с 6 по 14 июня в Белоруссии под Брестом, кроме российских десантников, привлекались подразделения 38-й отельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций ВС РБ и спецназа Сербии. Всего в мероприятии приняли участие более 1000 военнослужащих, было задействовано около 150 единиц российской и белорусской техники, в том числе шесть военно-транспортных самолетов Ил-76МД Воздушно-космических сил России, один Ил-76 и несколько вертолетов ВВС Белоруссии.

Учение проводилось в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны России.

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