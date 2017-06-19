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Общество

Любители криптовалют спровоцировали дефицит видеокарт в России

Представители магазинов техники зафикисировали острый дефицит видеокарт из-за роста популярности добычи криптовалют. Пользователи ПК все чаще начинают эмитировать на своих компьютерах криптовалюты, пишет газета «Ведомости».

Отмечается, что многие покупатели берут по 200-300 видеокарт, а некоторые скупают сразу 600. Из-за этого комплектующие подорожали почти вдвое: к примеру, устройство, которое стоило весной 16 тысяч рублей, сейчас продают за 30 тысяч рублей. Сроки доставки также увеличились до 7-10 дней.

В департаменте информационных технологий Москвы подсчитали, что в I квартале этого года видеокарта в среднем стоила чуть больше девяти тысяч рублей. На данный момент средняя цена на этот вид комплектующих установилась в районе 17 тысяч рублей.

Собеседник издания уверен, что высокий спрос вызван увеличением майнеров криптовалюты. Это, в свою очередь, вызвано резкими скачками курсов криптовалют в последние месяцы. С конца марта 2017 года курс биткоина вырос на 200 процентов и сейчас превышает две тысячи долларов. Ethereum же подорожал на 600 процентов.

По состоянию на май 2017 года рыночная капитализация всех криптовалют оценивается в рекордный 91 миллиард долларов. На Bitcoin приходится около 70 процентов, на другие пять популярных криптовалют (Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash и Monero) — около 20 процентов.

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