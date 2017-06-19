Работы на строительстве Северного обхода ведутся на всём протяжении трассы - Александр Кузнецов

20:55, 19 июня 2017, ПАИ

Работы на Северном обходе ведутся на всём протяжении трассы, сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов, комментируя корреспонденту Псковского агентства информации итоги совещания с подрядчиками строительства. Кроме того, он объяснил ситуацию с финансированием работ.

«Хочу напомнить, что строительство второго пускового комплекса Северного обхода Пскова включено в программу подготовки к празднования Международных Ганзейских дней в Пскове 2019 году, и финансирование на эти цели в федеральном бюджете по годам отражено в полном объёме», - сказал Кузнецов.

Перебой в финансировании Александр Кузнецов объяснил так: «Исчерпание средств по этому году было связано с тем, что у нас 400 млн рублей было заложено в прошлом году, а основной объём средств запланирован на 2018 год. По текущему году финансирование не было определено в принципе. В прошлом году конкурс был разыгран, подрядная организация его выиграла и выполнила работ уже намного больше, чем на 400 млн — и продолжает работать, что отрадно. Сейчас можно резюмировать, что работы будут вестись, и мы от графика не отойдём ни на йоту. Может быть, действительно, более сложные и дорогостоящие работы останутся на будущий период — например, с мостовыми опорами. Это действительно сложный, уникальный для нас мост с пролётным сооружением более 100 метров. Работы по дорожному полотну, по путепроводам, по переходам — они будут вестись в полном объёме. Мы выработаем с подрядной организацией такой график с минимальным финансированием, чтобы в этом году вести работы на объекте должным образом в соответствии с графиком, который был подписан».

Работы на Северном обходе ведутся не только на строительстве моста, напомнил Кузнецов: «Сейчас, когда все бросаются смотреть трансляцию с web-камеры, они видят два с половиной человека, которые что-то мажут и что-то красят… А работы ведутся и на развязках — и непосредственно возле примыкания к гдовской трассе и первой очереди Северного обхода и на местах пересечений с дорогами, где у нас тоннели небольшие будут. То есть на всём протяжении трассы работы идут».

Говоря о текущих проблемах, которые приходится решать региональным властям для реализации проекта, Александр Кузнецов отметил: «Можно говорить о том, что есть проблемы с землёй - и их было достаточное большое количество. Были проблемы с частным сектором, сейчас эти дома уже выкуплены и даже снесены. Это же всё незаметно, но постоянно решается. Далее, была проблема с землёй сельскохозяйственной академии, которая сейчас тоже практически решена. Сейчас есть вопросы с участком, который был взят в аренду компанией «ЛУГ» через Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства под жилищное строительство — там есть процедурный момент исключения этого участка, потому что у «ЛУГа» есть определённые обязательства по его застройки, и сейчас эти обременения надо снять, чтобы передать землю под строительство дороги. Ситуация находится в активной стадии разрешения и будет решена. Далее — есть ряд вопросов, которые решаются с инженерными коммуникациями: с газовыми, электрическими, канализационными сетями, которые требуют переноса или углубления. Чтобы эти работы, как говорится, торпедировать и не останавливать, мы с «сетевиками» проговорим, чтобы на данном этапе с минимальным финансированием на материалы или какие-то другие вещи они эти работы выполняли».

«Таким образом, объект не стоит, объект продолжает строится, и к 2019 году мы его введём в эксплуатацию», — резюмировал он.