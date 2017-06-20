Всемирный день защиты слонов в зоопарках отмечается 20 июня

08:57, 20 июня 2017, ПАИ

20 июня отмечается Всемирный день защиты слонов в зоопарках, сообщает calend.ru.

Впервые эта дата отмечалась в 2009 году. Тогда же активисты движения определили свои основные задачи, главная из которых — освобождение всех слонов мира из неволи. С тех пор этот День отмечается ежегодно.

Слоны, крупнейшие сухопутные млекопитающие, созданы для открытых пространств. Эти высокоразвитые животные объединяются в большие семьи с тесными взаимоотношениями, общаясь друг с другом даже на расстоянии. В день они проходят по несколько километров, преодолевая пустыни, реки, леса и саванны. В неволе они оказываются лишены всего этого и, в конечном итоге, живут неполноценной жизнью — исключительно для того, чтобы люди имели удовольствие увидеть гигантов своими глазами. Кроме того, слоны нередко страдают от жестоких методов дрессировки, которые до сих пор применяются в некоторых регионах. В числе прочего используются, например, стальные крюки, которые должны заставить животное покориться человеку.

В День защиты слонов в зоопарках защитники животных организуют разнообразные просветительские мероприятия, рассказывая людям о слонах, об их привычном образе жизни и о том, как тяжело им в неволе. В Соединенных Штатах Америки эта акция проводится уже несколько лет и успела принести первые результаты. Около 20 зоопарков США закрыли или собираются закрыть павильоны со слонами; 11 зоопарков переместили 14 слонов в природные заповедники, созданные специально для этих животных.

День защиты слонов в зоопарках не входит в число официальных. Однако его инициаторы собираются бороться за то, чтобы ООН формально внесла его в календарь дат.