20 июня отмечается Всемирный день беженцев

08:02, 20 июня 2017, ПАИ

20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой день — Всемирный день беженцев, утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году, сообщает calend.ru.

На протяжении многих лет различные страны и регионы отмечали собственные памятные дни и даже недели, посвященные беженцам. Одним из самых известных считается День африканских беженцев, который отмечается в нескольких странах 20 июня.

В 2000 году Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла специальную резолюцию — выражение солидарности с Африкой, в которой находится большое число беженцев, и которая традиционно проявляет к ним свое великодушие. Согласно этой резолюции Генеральная Ассамблея в 2001 году отмечала пятидесятую годовщину Конвенции о статусе беженцев 1951 года. Тогда же Организация африканского единства (ОАЕ) согласилась с тем, чтобы Всемирный день беженцев отмечался одновременно с Днем африканских беженцев — 20 июня.

80% всех беженцев в мире — это женщины и дети. Согласно международному праву, беженцы — люди, которые не могут или не желают вернуться в свои страны, на родные земли в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследования.

В настоящее время на планете зарегистрировано около 20 миллионов беженцев и 25 миллионов внутренне перемещенных лиц. По данным департамента информации и печати МИД РФ, основная часть беженцев находится в Африке, в зоне афганского конфликта, на Балканах.

По данным ФМС России, в период с 2008 по 2013 год ежегодно с заявлениями о предоставлении убежища в РФ обращались от тысячи до трех тысяч человек в год из разных стран. А после начала вооруженного конфликта на востоке Украины в апреле 2014 года в Россию начали прибывать беженцы и из этой страны. По данным Пограничной службы РФ, с начала года в Россию приехали почти 700 тысяч граждан Украины. А по данным ФМС России, на территории России всего находится около 2,6 миллионов граждан Украины (на 2015 год).