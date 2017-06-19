18-летний пскович доставлен в больницу с ожогами рук, лица и шеи

07:53, 20 июня 2017, ПАИ

В 2:00 20 июня в Пскове произошел пожар в одной из комнат дома № 73 по улице Плехановский посад. Огнем поврежден шкаф. Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате пострадал 18-летний молодой человек, с ожогами рук, лица и шеи 2 и 3 степени он доставлен в больницу.

Причиной возгорания названо занесение постороннего источника огня.

Кроме того, 19 июня в деревне Турково Порховского района сгорели два жилых дома и два сарая. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.