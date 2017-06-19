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18-летний пскович доставлен в больницу с ожогами рук, лица и шеи

В 2:00 20 июня в Пскове произошел пожар в одной из комнат дома № 73 по улице Плехановский посад. Огнем поврежден шкаф. Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате пострадал 18-летний молодой человек, с ожогами рук, лица и шеи 2 и 3 степени он доставлен в больницу.

Причиной возгорания названо занесение постороннего источника огня.

Кроме того, 19 июня в деревне Турково Порховского района сгорели два жилых дома и два сарая. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

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