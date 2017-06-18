Поток мигрантов в Россию сократился почти на 27%

08:28, 20 июня 2017, ПАИ

За первый квартал 2017 года прирост мигрантов в России снизился на 26,8% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Как пишет газета «Известия», об этом говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Однако эксперты уверены, что пока рано говорить о глобальной тенденции. «Данные по кварталам из года в год меняются. Часто миграционный прирост во II–IV кварталах превосходит показатели первого», — отметили в РАНХиГС.

По мнению президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, уменьшение миграционного прироста — это временное явление. «Результаты нужно подводить в конце года. Например, многие в начале года уезжали домой на длительные праздники», — сказал он.

Также в РАНХиГС отметили снижение миграционного прироста из числа украинцев и из стран Средней Азии.