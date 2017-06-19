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Экономика

Минпромторг предложил отдать крупным ритейлерам более 25% рынка

Минпромторг РФ разрабатывает поправки к закону «О торговле», предполагающие изменение расстановки сил на рынке в пользу крупных торговых сетей — в частности, предоставление им возможности занимать более 25% рынка в случае каких-либо заметных изменений конъюнктуры. Об этом пишет газета «Известия».

Эти поправки могут вступить в силу уже в марте 2018 года, однако против них настроена Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая наряду с Министерством экономического развития выступает в роли соразработчика законопроекта.

Замглавы управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Екатерина Урюкина назвала нецелесообразным на данный момент «внесение изменений в федеральное законодательство о торговле, предусматривающих возможность превышения либо повышения порога присутствия торговой сети в границах административно-территориального образования».

В настоящее время закон ограничивает возможности ритейлера, доля продаж которого в конкретном регионе по итогам года достигла или превысила 25% от общего объема: на следующий год он лишается права покупать или снимать в аренду новые помещения в этом регионе для создания новых торговых точек в рамках своей сети.

Ранее вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович поручил Минпромторгу проработать вопрос о возможности отмены этой нормы «при наличии определенных условий». Речь шла, например, о ситуациях, когда крупный игрок открывает новые магазины вместо закрывшихся торговых точек своих конкурентов.

Однако теперь рассматриваются и другие варианты — в частности, когда жители «пограничных» районов одного муниципального образования массово совершают покупки на территории другого муниципального образования.

Издание отмечает, что вопрос об отмене запрета на «захват» более четверти рынка крупными ритейлерами уже обсуждался в кабмине несколько лет назад, но тогда эта идея не нашла достаточной поддержки для ее реализации.

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