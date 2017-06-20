Бежаницкий «Ударник» не позаботился о пожарной безопасности на прилегающей к лесу территории

09:15, 20 июня 2017, ПАИ

Прокуратура Бежаницкого района провела проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству инфомации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что АО «Ударник» имеет в собственности земельные участки, прилегающие к лесу, площадью 105,5 га и 11,5 га. В нарушение требований действующего законодательства предприятие не обеспечило очистку этой территории от сухой растительности и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, а сам лес не отделен противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

В этой связи прокурор района внес в адрес генерального директора АО «Ударник» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Требования надзорного органа были удовлетворены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.