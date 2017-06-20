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Общество

В Псковской области стартовало летно-тактическое учение

В Псковской области стартовало летно-тактическое учение с бригадой армейской авиации Западного военного округа, основная цель которого – проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. 

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52 выполнят практические стрельбы на специализированном полигоне, отработают вопросы применения вертолетов для авиационной поддержки подразделений мотострелковой бригады в ходе маневров. Боевые стрельбы по групповым наземным целям, имитирующим боевую технику и пехоту условного противника, будут выполняться как в дневное, так и в ночное время суток с использованием специальных приборов ночного видения.

Особенность ЛТУ - в выполнении боевых пусков с предельно малых высот, когда вертолеты осуществляют боевые заходы на цель из-за естественных укрытий и лесных массивов и сразу после поражения объекта снова скрываются за ними под прикрытием следом идущих бортов.

В учении принимают участие свыше 50 пилотов, задействованы до 20 вертолетов.

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