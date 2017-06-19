0
09:38
Победитель «Народного признания» снова не остался равнодушным к чужой беде
19:39
6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО)
11:23
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
12:20
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
09:35
Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек
14:45
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
15:09
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
Еще новости
Происшествия

Директор Псковского музея-заповедника оштрафован за несвоевременный ответ посетителю

Суд рассмотрел административное дело в отношении директора Псковского музея-заповедника Юрия Киселёва и привлек его к ответственности за несвоевременный ответ посетителю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе судебного заседания было установлено, что вопреки требованиям Федерального закона от 2.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в установленный срок не было рассмотрено обращение гражданина о предоставлении информации посетителю музея об источнике, основаниях и времени поступления в фонд музея выставленного экспоната.

Ответ на обращение был направлен заявителю спустя более 70 дней и только после вмешательства прокуратуры города, начавшей проверку по обращению гражданина.

Постановлением мирового судьи руководитель музея признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), и подвергнут наказанию в виде штрафа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Победитель «Народного признания» снова не остался равнодушным к чужой беде
19 июня 2017
Победитель «Народного признания» снова не остался равнодушным к чужой беде 1
6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО)
16 июня 2017
6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО) 1
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
16 июня 2017
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
14 июня 2017
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек
14 июня 2017
Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
11 июня 2017
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
10 июня 2017
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской
09 июня 2017
«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской 2

Идет загрузка...