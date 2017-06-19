Директор Псковского музея-заповедника оштрафован за несвоевременный ответ посетителю

10:30, 20 июня 2017, ПАИ

Суд рассмотрел административное дело в отношении директора Псковского музея-заповедника Юрия Киселёва и привлек его к ответственности за несвоевременный ответ посетителю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе судебного заседания было установлено, что вопреки требованиям Федерального закона от 2.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в установленный срок не было рассмотрено обращение гражданина о предоставлении информации посетителю музея об источнике, основаниях и времени поступления в фонд музея выставленного экспоната.

Ответ на обращение был направлен заявителю спустя более 70 дней и только после вмешательства прокуратуры города, начавшей проверку по обращению гражданина.

Постановлением мирового судьи руководитель музея признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), и подвергнут наказанию в виде штрафа.