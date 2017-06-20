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Общество

Скос травы на обочинах продолжается на трассе Р-23 в Псковской области

Сегодня, 20 июня, на трассе Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией проводятся работы, связанные с ограничением движения. Об этом сообщает ФКУ «Севзапуправтодор».   

На участке с 178 по 205 км трассы введено ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, производится скашивание травы на обочинах механизированным способом.

На 208-211 км в деревне Лудони Стругокрасненского района также ограничена скорость в оба направления, организовано реверсивное движение в связи с ликвидацией деформаций покрытия.

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