Скос травы на обочинах продолжается на трассе Р-23 в Псковской области

09:29, 20 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 20 июня, на трассе Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией проводятся работы, связанные с ограничением движения. Об этом сообщает ФКУ «Севзапуправтодор».

На участке с 178 по 205 км трассы введено ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, производится скашивание травы на обочинах механизированным способом.

На 208-211 км в деревне Лудони Стругокрасненского района также ограничена скорость в оба направления, организовано реверсивное движение в связи с ликвидацией деформаций покрытия.