90% россиян удовлетворены ответами Путина в ходе прямой линии

09:30, 20 июня 2017, ПАИ

Почти 90% россиян, знакомых с содержанием прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, остались удовлетворены ответами главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, социологи отмечают рекордный за десять лет интерес россиян к прямой линии. Так, в целом с её содержанием знакомы 66% граждан, при этом 11% посмотрели трансляцию в прямом эфире от начала до конца.

Отмечается, что нынешняя прямая линия получила исторически высокие оценки удовлетворённости и содержательности ответов.

«Среди зрителей и респондентов, знакомых с основными темами из новостей, остались удовлетворены ответами Путина в целом 88% (рост с 76% в 2016 году). Более трети (39%) отметили, что вся беседа была им интересна (28% в 2016 году), 36% были любопытны отдельные темы, ещё 9% сочли выступление интересным, но слишком затянутым», — говорится в материалах исследования.

Негативные впечатления от прямой линии остались у 11% респондентов.