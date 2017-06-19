Завершено расследование серии краж в Великолукском районе

09:33, 20 июня 2017, ПАИ

Следователи МО МВД России «Великолукский» передали в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в совершении серии краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, обвиняемые совершили две кражи металлических труб с дачных участков в садоводческом товариществе «Урожай-2» Великолукского района. Общая стоимость похищенных изделий составила около 5 тысяч рублей. Похищенное имущество сообщники вывозили на автомашине, а затем сдавали в пункт приема металла.

Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники МО МВД России «Великолукский» установили личности молодых людей. По уголовному делу собрана достаточная доказательная база, проведен комплекс следственных действий.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.