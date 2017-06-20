В Псковской области проходит операция «Мак-2017»

09:35, 20 июня 2017, ПАИ

С 13 июня по 15 июля в Псковской области проводится первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Цель операции – выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений, задержание лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков, пресечение каналов поступления на территорию региона наркотических средств растительного происхождения.

В рамках операции сотрудники полиции проводят на обслуживаемых территориях профилактические беседы с населением, доводят до граждан информацию о недопустимости культивирования запрещенных растений и разъяснят ответственность за нарушения законодательства.

Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений, можно сообщать в УМВД России по Псковской области по круглосуточным телефонам: телефон доверия - (8112) 59-22-33; телефон дежурной части УМВД России по Псковской области – (8112) 66-16-49; телефон дежурной части Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области – (8112) 59-37-00.

Кроме того, сообщение можно отправить через интернет-сайт УМВД России по Псковской области: 60.мвд.рф, электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области:ukonpskov@mvd.ru.