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Общество

Псковские студенты займутся благоустройством советских захоронений в Литве

С 3 по 14 июля отряд студентов-волонтеров из 20 представителей Псковского государственного университета отправится в Литву, где будет заниматься благоустройством захоронений советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны на территории республики, пишет «Общественный контроль».

Командир отряда, лидер региональной некоммерческой организации «Лига молодежи Псковской области» Константин Белов рассказал, что на этот раз ребята поедут в город Рокишкис, где расположено шесть захоронений советских воинов. Министерство иностранных дел Литвы уже дало согласие на проведение гуманитарной акции. В течение двух недель студенты будут заниматься благоустройством могил, соответствующий договор уже заключен с главой муниципального образования.

По словам Белова, проект «На волнах исторической памяти» возник как своеобразный ответ проекту «Миссия Сибирь». Каждый год литовские молодежные отряды выезжают в те места, куда сталинским режимом были высланы жители республики, и приводят в порядок национальные захоронения.

Актив «Лиги молодежи Псковской области» решил со своей стороны тоже организовать отряд, который занялся бы подобной работой, но уже на территории Литвы, а назвали проект «На волнах исторической памяти». Инициативу поддержали в Псковском госуниверситете.

«Это будет уже вторая поездка псковичей в Литву: первая состоялась летом прошлого года, - уточнил Константин Белов. - Тогда был сформирован отряд, куда вошли 11 девушек и 4 парня - всего 15 человек. Они работали в Зарасайском уезде, на этот раз выбран соседний Рокишкиский район. В перспективных планах «Лиги молодежи» - расширить свою гуманитарную миссию на Эстонию и Латвию, где еще сохранились братские захоронения воинов, павших в боях за Прибалтику».

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