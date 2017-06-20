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Общество

В России появился второй удостоенный «Голубого флага» пляж

Второй российский пляж получил международную премию «Голубой флаг». В 2017 году в топ вошел крымский пляж «Массандровский», расположенный в Ялте. Также второй год подряд в списке представлена прибрежная зона «Янтарный» (Калининградская область), пишет Lenta.ru.

В тройку лидеров помимо Испании вошли Греция (485 пляжей) и Франция (390 пляжей). В топ-10 в порядке убывания также попали Турция, Италия, Португалия, Дания, Нидерланды, Германия и Хорватия. Всего награды получили пляжи из 45 стран.

Длина пляжного комплекса «Массандровский» составляет около 500 метров. Он поделен бетонными волнорезами на шесть секторов. На пляже оборудовано несколько кафе и ресторанов, бассейн с проточной горной водой, душ, туалет и детская площадка.

Первым в России награду «Голубой флаг» в 2016 году получила прибрежная зона в поселке Янтарный Калининградской области. На ее подготовку у властей ушел год. Сюда провели электричество, водопровод, канализацию, установили новые кабинки для переодевания и туалеты.

«Голубой флаг» — международная награда, ежегодно вручаемая некоммерческой организацией Фонд экологического образования (FEE). Первая такая премия была присуждена во Франции в 1985 году. «Голубой флаг» получают экологически чистые пляжи, где соблюдаются все нормы безопасности и гарантируется высокое качество воды. Всего этой наградой отмечены около четырех тысяч береговых зон в 45 странах мира.

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