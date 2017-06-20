0
09:42
«Комсомолка» отвезёт псковичей в два жилых комплекса
08:58
Александр Егоров станет первым заместителем начальника Управления внутренней политики администрации области
21:42
Фильм «Хомут для Маркиза» смогут бесплатно посмотреть псковичи
20:09
Псков вошёл в десятку городов с самой вкусной едой
19:53
Губернатор провел совещание на стройплощадке Перинатального центра в Пскове
15:07
Псковский психолог: Подростки плохо понимают невозвратность смерти
14:21
Фестиваль «Пришелонское плетение» пройдёт в Порхове 24 июня
Еще новости
Общество

В Минобрнауки хотят приравнять создание стартапов к дипломным работам

В Минобрнауки обсуждается возможность сделать создание стартапов альтернативой дипломным работам в вузах. Об этом заявил замглавы министерства Григорий Трубников на форуме «Технопром-2017», сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул необходимость воспитывать культуру технологического предпринимательства. По его словам, в университетах должны внедряться курсы повышения квалификации, курсы лекций, специальные программы.

«Мы сейчас обсуждаем, что в качестве дипломных работ могут быть не только научные работы, но и, например, малые инновационные предприятия – стартапы, которые создаются бакалаврами или магистрами», — отметил Григорий Трубников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Комсомолка» отвезёт псковичей в два жилых комплекса
20 июня 2017
«Комсомолка» отвезёт псковичей в два жилых комплекса 3
Александр Егоров станет первым заместителем начальника Управления внутренней политики администрации области
20 июня 2017
Александр Егоров станет первым заместителем начальника Управления внутренней политики администрации области
Фильм «Хомут для Маркиза» смогут бесплатно посмотреть псковичи
19 июня 2017
Фильм «Хомут для Маркиза» смогут бесплатно посмотреть псковичи
Псков вошёл в десятку городов с самой вкусной едой
19 июня 2017
Псков вошёл в десятку городов с самой вкусной едой
Губернатор провел совещание на стройплощадке Перинатального центра в Пскове
19 июня 2017
Губернатор провел совещание на стройплощадке Перинатального центра в Пскове
Псковский психолог: Подростки плохо понимают невозвратность смерти
19 июня 2017
Псковский психолог: Подростки плохо понимают невозвратность смерти 2
Фестиваль «Пришелонское плетение» пройдёт в Порхове 24 июня
19 июня 2017
Фестиваль «Пришелонское плетение» пройдёт в Порхове 24 июня
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс
19 июня 2017
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс

Идет загрузка...