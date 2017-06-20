В Минобрнауки хотят приравнять создание стартапов к дипломным работам
В Минобрнауки обсуждается возможность сделать создание стартапов альтернативой дипломным работам в вузах. Об этом заявил замглавы министерства Григорий Трубников на форуме «Технопром-2017», сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул необходимость воспитывать культуру технологического предпринимательства. По его словам, в университетах должны внедряться курсы повышения квалификации, курсы лекций, специальные программы.
«Мы сейчас обсуждаем, что в качестве дипломных работ могут быть не только научные работы, но и, например, малые инновационные предприятия – стартапы, которые создаются бакалаврами или магистрами», — отметил Григорий Трубников.