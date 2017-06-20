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Общество

20 июня начинаются резервные дни для сдачи ЕГЭ

C 20 июня начинается резервный период для сдачи ЕГЭ. Сегодня проходят экзамены по географии и информатике и ИКТ. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Сдать экзамены в резервный срок могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку и математике), либо пропустившие экзамен по уважительной причине.

Заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ в резервный срок подали около 5600 человек, из них 1100 – выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ по этому предмету будет задействовано около 500 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) во всех регионах РФ и за рубежом.

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 27 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов.

Заявления на участие в ЕГЭ по географии в резервный срок подали около 3000 человек, в том числе около 1700 выпускников текущего года. Для проведения экзамена также будет задействовано около 500 ППЭ в России и за рубежом.

Экзаменационная работа по географии состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. На ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Участники ЕГЭ по географии могут пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии – 37 баллов.

В проведении экзаменов будут задействованы 8,5 тыс. организаторов. Ход экзаменов в регионах будут контролировать более 1,1 тыс. общественных наблюдателей и около 1 тыс. онлайн-наблюдателей, а также сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение в онлайн-режиме.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 4 июля 2017 года.

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