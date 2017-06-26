Целители с хвостами

09:39, 26 июня 2017, ПАИ

Лечебные свойства животных известны уже достаточно давно: ученые утверждают, что еще древние египтяне использовали кошек в качестве «докторов». Сегодня считается, что животные способны не только снимать стресс, но и лечить множество болезней. Существует целая наука, занимающаяся данными вопросами: анималотерапия. И она становится всё более популярной. В частности, инновационные методики применяются для реабилитации людей с ограниченными возможностями, и, надо сказать, небезуспешно. Корреспондент Псковского агентства информации узнала, как анималотерапия помогает в реабилитации подопечных псковского Центра лечебной педагогики (ЦЛП).

Всегда быть на коне

На днях на базе ЦЛП состоялся межрегиональный семинар «Природная терапия для реабилитации людей с ограниченными возможностями», который собрал представителей представителей Архангельска, Великого Новгорода, Калининграда, Петрозаводска, Пскова и Санкт-Петербурга. Его участники познакомились с понятием, существующими методами и инструментами природной терапии, лучшими российскими и европейскими практиками, используемыми для работы с людьми с различными формами инвалидности.

«Природная терапия» - это уникальное средство укрепления здоровья при помощи сил природы. Видов этих креативных терапий много, с некоторыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, даже не задумываясь об этом. Так, существует климатотерапия, фитотерапия, ароматерапия, дендротерапия и, конечно же, анималотерапия - ни для кого не секрет, что кошки, собаки, лошади, дельфины, улитки, рыбы могут оказывать лечебное воздействие. В рамках семинара в Центре лечебной педагогики продемонстрировали два весьма эффективных вида анималотерапии — иппотерапию и канистерапию.

Первую креативную методику представил иппотерапевтический центр «ПолиЭко» (Санкт-Петербург), который занимается адаптивной и оздоровительной верховой ездой для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей и взрослых, желающих поправить свое физическое и эмоциональное состояние. Директор центра Юлия Слепченко провела для слушателей семинара весьма позновательную лекцию, из которой собравшиеся узнали, что благодаря катанию на лошадях можно решить практически все проблемы со здоровьем – как физические, так и эмоциональные.

Если опустить все научные термины и пространные объяснения, можно сказать, что иппотерапия - это эффективная лечебная физкультура. Её используют при нарушениях опорно-двигательного аппарата, атеросклерозе, черепно-мозговых травмах, полиомиелите, желудочно-кишечных заболеваниях, простатите, сколиозе, умственной отсталости. Помимо этого, общение с лошадью дает устойчивый положительный эмоциональный фон, который сам по себе является целебным.

Попробовать на себе эффективность иппотерапии смогли не только подопечные центра, но и слушатели семинара. И, что удивительно, знакомство с лошадьми, которые ждали гостей на берегу реки, проходило примерно по одному сценарию: и дети, и взрослые не сразу осмеливались хотя бы погладить животное, не говоря уже о том, чтобы попробовать себя в роли наездника. Но профессионализм иппотерапевтов и подготовленность лошадей взяли своё, выстроилась целая очередь из желающих поправить своё здоровье таким креативным способом.

К слову, терапевтический эффект можно было наблюдать почти сразу, особенно, в случае с детьми: все слёзы и истерики, вызванные страхом перед незнакомым животным, пропадали, как только лошадь начинала двигаться. И после небольшой прогулки по берегу всадников, которых несколько минут назад было не затащить на лошадь, с трудом удавалось с неё снять.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова









































































Именно в такие моменты рассказы о том, что верховая езда может поставить на ноги парализованного и помочь заговорить немому, перестают казаться байками. Кстати, Юлия Слепченко привела аналогичный пример из собственной практики: человек, в результате инсульта потерявший дар речи, заговорил, только сидя на лошади. Однако, когда он спустился на землю, говорить снова не мог.

Объясняется это тем, что иппотерапия оказывает комплексное воздействие на организм человека в том случае, если занятия проводятся регулярно. Во время езды укрепляется опорно-двигательный аппарат, мышцы, ритмичные движения усиливают кровообращение и укрепляют сердечнососудистую систему, тело насыщается кислородом. Другими словами, на ипоотерапии выравнивается таз, крестец, затылочная кость, да и все остальные, в результате начинает работать мозг.

Юлия Слепченко уверена, что именно нижнюю часть тела нужно развивать, чтобы заработала верхняя, что только физическая активность может улучшить работу мозга и помочь, к примеру, от постоянных головных болей. К таким выводам пришли китайские специалисты, доказавшие подвижность и взаимосвязь всей костной и мышечно-фациальной системы. К слову, в США до сих пор считают, что голова «живёт» отдельно от остального тела.

Воспользоваться иппотерапией может любой желающий, так как верховая езда полезна для каждого человека. И если всадник правильно сидит в седле, импульс от тела лошади переходит в его тело, создавая биомеханический эффект, благодаря чему можно решить целый спектр проблем. Таким образом, эта уникальная методика дает неограниченные восстановительные возможности как больным, так и здоровым людям.

Лохматый доктор

Ещё один инновационный метод реабилитации - канистерапия – лечение при помощи собак. В Пскове этим занимается канисреабилитолог, олигофренопедагог Елена Балыкова. От неё слушатели семинара узнали о том, что канистерапия рекомендуется при неврастении, истерии, психастении и неврозах. К тому же, собака - прекрасное «лекарство» против гиподинамии, вызванной малоподвижным образом жизни. Прогулки с лохматыми снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда и других заболеваний сердца и сосудов.

И если личным хвостатым «доктором» может стать любой понравившийся пёс, то к собакам-терапевтам предъявляются серьёзные требования. В этом направлении могут работать только аттестованные животные, прошедшие специальный курс обучения и получившие соответствующее свидетельство.

«Нет понятия доброй собаки, есть понятие обученной», - считает Елена Балыкова. Поэтому терапевтами могут быть не только карликовые пинчеры или хаски, но и бульдоги, ротвейлеры и другие снискавшие славу «убийц» собаки. Во время подготовительных курсов их обучают не только командам и послушанию, но и проверяют на устойчивость к различным стрессовым ситуациям. Это нужно для того, чтобы понять, как собака отреагирует, если пациент её ударит, пнёт, потянет за хвост или уши. Обученные псы в таких случаях просто стоят на месте или же немного отходят в сторону, не совершая никаких резких движений.

Конечно, работают они не сами по себе, а под руководством специально обученных людей - специалистов и волонтёров канистерапии. Стать канис-терапевтом можно только в одном месте – в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. акад. И. П. Павлова, волонтерам же достаточно пройти онлайн-курсы и сдать экзамен. На сегодняшний день в Пскове есть 11 волонтёров, прошедших обучение, во главе с Еленой Балыковой они работают с детьми до 3-х лет, дошкольниками и взрослыми, нуждающимися в реабилитации.

Кстати, все услуги Сообщества поддержки и развития канистерапии, который и представляет Елена Балыкова в Псковской области, основаны на безвозмездной основе. Никакой спонсорской помощи не поступает, за свой счёт приходится покупать не только животных, но и различные приспособления для канистерапии – обручи, мячики и т. д. Само Сообщество базируется в Санкт-Петербурге и существует по такому же принципу. Однако, это не мешает псковским канис-волонтёрам выезжать на международные конференции и даже отправлять людей с ограниченными возможностями на соревнования по дисциплине «танцы с собаками».



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



































































В области команда Елены Балыковой посещает не только ЦЛП, но и другие детские учреждения, где устраивает для воспитанников ролевые игры-задания с собаками – в лечебных целях и анимированные представления – в развлекательных. А в школе № 11 города Пскова собаки-терапевты даже учат детей читать. В рамках проекта «Почитай-ка для Чифа и Тайны» с ребятами, у которых низкая мотивация к чтению, занимаются собака-терапевт и собака-адвентор (социального сопровождения). Это не совсем традиционные уроки: пёс приносит книгу (которую по легенде очень хочет, но не может прочитать), которую дети читают вслух без каких-либо вмешательств со стороны. Ребят никто не поправляет, кроме сверстников, и такая спокойная обстановка спустя некоторое время даёт положительный эффект.

Также канистерапия применяется к подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, для коррекции сложных отношений родителей с детьми. Но в Пскове приверженцы этого креативного метода помимо детей успевают работать только с взрослыми гражданами. К примеру, пожилым людям иногда необходимо восстанавливать бытовые навыки, в частности, ухода за собой. Собака удовлетворяет дефицит человека в общении, повышает самооценку хозяина, улучшает его общительность, разрешает конфликты в семье.

Конечно, канистерапия подходит не всем. Так, работа не ведётся с пациентами, имеющими фобию, аллергические реакции, кожные поражения, инфекционные заболевания и даже обычный насморк. Кстати, что касается боязни собак, Елена Балыкова считает, что часто родители педагогически прививают такую фобию через детские сказки, в которых волк - априори отрицательный персонаж. В результате ребенок проецирует образ волка на собаку и боится её, даже не имея реального опыта общения с животным.

К тому же, в канистерапии гораздо больше зрительного контакта, чем, к примеру, в иппотерапии, где большую часть времени пациент видит только затылок лошади. И многие не выносят даже взгляда животного.

Но всё же, это довольно перспективное оздоровительное направление в медицине. В его эффективности можно убедиться на практических занятиях Елены Балыковой с детьми, которых собаки-терапевты учат развивать мелкую моторику, внимание, память, речь. Да и просто улыбаться.

Усы, плавники, червь

Природная терапия официально признана Минздравом, и то, что животные оказывают положительное лечебное воздействие на людей – неоспоримый факт. Причём, это не только лошади и собаки, но и другие хвостатые, которые зачастую живут с нами в одной квартире.

Практически любой владелец кошки может уверенно заявить, что она скрашивает одиночество, успокаивает, улучшает эмоциональный фон, да и просто согревает долгими зимними вечерами. Но во не все знают, что эти усатые «целители» способствуют снижению артериального давления, нормализуют работу сердца, избавляют от суставных и головных болей, лечат внутренние воспалительные заболевания. Очень полезно и мурлыканье, которое может повышать плотность костей человека и защитные силы организма, ускорять заживление ран. Такое воздействие кошек называется фелинотерапией. Ну и, конечно, не стоит забывать, что кошка умеет угадывать больные места своего хозяина, это происходит из-за изменения энергетического потенциала на пораженном участке тела. Поэтому почаще обращайте внимание на поведение своего питомца.

Также широко распространена дельфинотерапия — общение человека с дельфином. При такой терапии воздействие на организм комплексное - оно складывается из ультразвуковых волн, двигательной активности и пребывания в воде. В дельфинотерапии есть два направления — свободное взаимодействие с животным и специально организованное общение. В результате человек получает положительные эмоции, внутреннее успокоение, очищение сознания от конфликтов и травм, выработку эндорфинов, также активизируется иммунная система, усиливаются защитные реакции организма.

Другой вид анималотерапии, получивший известность, - это гирудотерапия - лечение медицинскими пиявками. Пиявки уже давно используются в кардиологии, офтальмологии, дерматологии, хирургии, гинекологии, урологии, неврологии. С их помощью лечат варикозное расширение вен, тромбофлебиты, гипертонию, стенокардию, инфаркт миокарда, гемморой, атеросклероз, болезни кожи, легких, мигрень, глаукому, гайморит, неврит, бронхиальную астму, гинекологические заболевания. Современные дамы даже используют пиявок для лечения целлюлита, похудения и омолаживания. А всё благодаря тому, что слюна этих кольчатых червей способна проникать глубоко в ткани организма и воздействовать на болезнь на клеточном уровне.

В анималотерапии используются и другие животные, приносящие несколько меньший терапевтический эффект: морские свинки, кролики, куры, ламы, козы, ослы, попугаи, слоны, крокодилы, кенгуру.

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Безусловно, анималотерапия имеет ряд преимуществ перед традиционными методиками, хотя бы потому, что действует комплексно, а не в одностороннем порядке. Все живые существа могут оказать человеку помощь, главное, не отказываться от неё. Ну и, конечно, на добро нужно отвечать добром, что особенно актуально в связи с негативным влиянием человека на окружающую среду. Не стоит забывать, что замкнутость в четырех стенах и отсутствие времени на общение с природой негативно сказывается на здоровье и психологическом состоянии.